Und sie sanktionieren doch

Seit dem 1. Januar können Jobcenter Langzeiterwerbslose nach dem sogenannten Teilhabechancengesetz für bis zu fünf Jahre in geförderte Jobs vermitteln. Die SPD lobte ihr neues, vier Milliarden schweres Arbeitsbeschaffungsprogramm im vergangenen Jahr wie einen sozialdemokratischen Supercoup. So sollten tarifgebundene Unternehmen entsprechend hohe Zuschüsse für den Lohn erhalten, die ersten beiden Jahre zu 100 Prozent, dann pro Jahr um jeweils zehn Prozent sinkend. Zudem beteuerte unter anderem SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil, dass die Annahme und Durchführung einer solchen Maßnahme für Betroffene rein freiwillig sei. Sanktionen würden nicht verhängt, versicherte er. Doch die nun von der Bundesagentur für Arbeit (BA) veröffentlichte »Fachliche Weisung« an die Jobcenter zeigt: So ernst meinte das die SPD gar nicht. Das Onlineportal »O-Ton Arbeitsmarkt« berichtete zuerst darüber.

Zunächst haben Arbeitsvermittler bei der Auswahl der Klienten große Spielräume...