Metaller im Warnstreik

Im festgefahrenen Arbeitskampf der Beschäftigten in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie sind am Montag Hunderte dem Aufruf der IG Metall zum Warnstreik gefolgt. Bei Thyssen-Krupp in Dortmund legten 350 Werktätige die Arbeit nieder, wie die Gewerkschaft mitteilte. Für den heutigen Dienstag kündigte sie eine Warnstreikkundgebung bei Thyssen-Krupp in Bochum, eine Demonstration vor dem Thyssen-Krupp-Werkstor in Kreuztal-Eichen sowie eine Kundgebung bei Arcelor-Mittal in Duisburg an. Die Gewerkschaft rechnete am Montag mit insgesamt rund 1.000 Teilnehmern.

In den kommenden zwei Wochen soll es bis z...