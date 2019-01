Re: Nordirlands zerbrechlicher Frieden

Ein eingefrorener Konflikt

In der 300.000-Einwohner-Metropole Belfast lernen 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler entweder in einer protestantischen oder in einer katholischen Schule, gerade einmal zehn Prozent an integrierten Schulen. Der »Brexit« droht den schwelenden Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken erneut anzufachen und alte Wunden aufzureißen. Denn obwohl die Nordiren im vergangenen Jahr mit deutlicher Mehrheit gegen den EU-Ausstieg gestimmt haben, werden sie die Europäische Union verlassen müssen.

Ein Atem

Elena hat genug von der Misere in ihr...