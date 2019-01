Nachschlag: Darf ich bei Ihnen saugen?

Unangemeldet an der Türe stehen, das war einmal. Das heutige Vertretergeschäft funktioniert anders. Man ist angemeldet, in der Regel, weil die Vertreter weiterempfohlen worden sind. Sven Wegerhoff aus Rösrath bei Bonn ist einer von ihnen (in ganz Deutschland sind es 885.000), und er ist äußerst er...