Direkt vor der Würstchenbude

Es gibt Arrangements in der Wirklichkeit, die von den meisten Menschen gar nicht bemerkt oder als banal und absolut nicht dokumentationswürdig angesehen werden. In der künstlerischen Fotografie geht es aber nicht ums Dokumentieren, was Knipser millionenfach tun, sondern darum, das Bild mit der richtigen Kadrierung zu verdichten und den Kern der widersprüchlichen und aufeinandertreffenden kulturgeschichtlichen Phänomene an einem Ort, adäquat auf den Punkt zu bringen.

Peter Bialobrzeski, 1961 in Wolfsburg geboren, macht dies auf eine meisterliche Art. Eine ländliche Szene an einer Bundesstraße nahe der bayerisch-tschechischen Grenze; im Vordergrund ein Schildermast mit den Infos einer Tankstelle, im Hintergrund links eine rosarote Kirche, die hier, ganz in der Nähe der A6 zwischen Nürnberg und Prag, als Autobahnkapelle dient. Ihr gegenüber auf der rechten Seite befindet sich ein Parkplatz mit hölzernem Imbisshäuschen und eine Terrasse, die durch einen Holzz...