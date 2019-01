Ein Klavier

Das Scheitern einer groß begonnenen Liebe ist schmerzhaft und tragisch, kommt aber weit häufiger vor als das Gelingen. Wenn jemand das nicht akzeptieren will und kann, hegt er oder sie oft einen großen Groll, der wie ein Talisman bei sich getragen wird. Die Enttäuschung – also das Ende einer Selbsttäuschung – wird zur tragenden Säule des Daseins. Zwar zernagt und zerfrisst sie die verbliebenen Herzensreste, spendet aber eine große, schier unerschöpfliche Energie, die sich immer wieder neu an sich selbst entzündet und aus sich selbst heraus speist.

Der Mann lag krank im Spital; zwar hatte er immer gewähnt, das ewige Leben zu haben, aber das schien erstaunlicherweise ein Irrtum zu sein. Von dem Kaserniertseinszustand in der Krankenbude abgesehen ging es ihm sehr gut. E...