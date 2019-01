Zurück auf die Bäume

Die Auseinandersetzung um die Braunkohle ist auch nach dem Abschlussbericht der Kohlekommission noch nicht ausgestanden. Antje Grothus, Vertreterin der rheinischen Tagebauanwohner in der Kommission, rief am Montag im Hörfunksender WDR 5 dazu auf, den umkämpften Hambacher Forst weiter besetzt zu halten. Dem Braunkohlekonzern RWE sei nicht zu trauen. Das westlich von Köln gelegene Waldstück – im Sommer Schauplatz des größten Polizeieinsatzes in der Geschichte Nordrhein-Westfalens – ist im Besitz von RWE und soll dem benachbarten Tagebau weichen.

Im Bericht der Kohlekommission heißt es lediglich, der Erhalt des Hambacher Forstes sei »wünschenswert«. Ansonsten wird die Landesregierung aufgefordert, »mit den Betroffenen vor Ort in einen Dialog um die Umsiedlungen zu treten«, also dabei zu helfen, den Weg für den Tagebau frei zu machen. Von Sicherheit für die Tagebauanwohner kann also keine Rede sein, wie der Umweltverband Grüne Liga für die brandenburgischen u...