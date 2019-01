Ständig stößt mir in letzter Zeit das »Wir« auf. »Wir müssen die Vermüllung der Meere stoppen!« »Wir müssen den Waffenexport nach Saudi-Arabien unterbinden!« »Wir wissen zu wenig über die Klitoris«, »Wer, wenn nicht wir« usw. Besonders absurd ist das in den »sozialen Netzwerken«, auf Facebook z. B., wenn da das »Wir« (»müssen etwas gegen den internationalen Elfenbeinhandel tun«) mit der Aufforderung zur Unterstützung verbunden wird – die darin besteht, dass man sie anklickt. Und gut is! Ich verstehe: Es gibt viele »Wirs« – ein Fußballverein-Wir, ein Partei- und Gewerkschaft-Wir (»Wir Opelaner«), Schlesiertreffen, »Wir Motorradfahrer«, »Wir Friesen« – Apropos: Als dieses »Wir« Theodor Storm gepackt hatte, zieh ihn Theodor Fontane der »Husumerei«. Man sollte den Husumer Nationalökonomen Ferdinand Tönnies und seine Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft nicht vergessen. »Gemeinschaften« gibt es viele, sie können sich in den unmöglichsten Gesellscha...