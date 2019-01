Bier Royal (1)

München. Bier. So denkt man das, so wird es beworben. Dass Bayern bis zur sogenannten Kleinen Eiszeit ein Weinland war, ja mei. Vorbei. Und heute? Sind die Immobilien so wichtig wie der Trunk, wenn nicht wichtiger. Also: Premiumimmobilien. Dazu der Tod des Brauimperators. Ein Erbstreit über ein gefälschtes Testament. Ein Pfarrer, der leicht zu erpressen ist. Alles mal wieder auf ein vermeintliches Niveau des Publikums herabgezogen, anstatt wirklich brillieren zu wollen. Eher Spaten als Augustiner. Aber einen Schluck wert. Zweiter Teil am Mittwoch um 20.15 Uhr. Mit Gisela Schneeberger, Marianne Sägebrecht. Regie: Christiane Balthasar.

ZDF, 20.15

Hart, aber fair

Briten weg, wir noch da: Wie muss Europa dann bes...