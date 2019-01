»Bleich siehst du aus«

Im Januar vor 90 Jahren kam Heiner Müller zur Welt, im Januar vor hundert Jahren wurde Rosa Luxemburg ermordet. Die Jahrestage nahm das Berliner Gorki-Theater zum Anlass, ein Gespräch zwischen beiden in der Kantine des Hauses zu inszenieren. Ein Totengespräch, gebaut als Textcollage von Holger Kuhla, spannend gegeben von Petra Hartung, Jonas Dassler und Aram Tafreshian.

Was wäre gekommen, wäre Rosa nicht erschlagen, erschossen und ertränkt worden von Noskes Schergen mit Stahlhelm. Für Müller war die Schandtat »der Anfang einer Ereigniskette, an deren Ende nicht mehr deutsche Juden- und Kommunistenmörder am Landwehrkanal standen, sondern die Soldaten der Sowjetarmee«.

Hoffnungen zuhauf bei ihr, Desillusionierung bei ihm. Sie blieb noch hinter Gittern unbeugsam. Ihm wurde zuletzt auch das Schreiben zur Qual, er litt an Kehlkopfkrebs und starb daran. Mal nüchtern, mal emotional werden die Texte gesprochen, leider fortwährend berieselt mit Klängen einer E-Git...