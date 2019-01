Mehr Personal bis zum Sommer

Die Bundesregierung will die Aus- und Weiterbildung von Pflegekräften ankurbeln. Die Zahl der Auszubildenden und ausbildenden Einrichtungen soll gemeinsam mit den Ländern bis 2023 im Schnitt um zehn Prozent erhöht werden, sagte Familienministerin Franziska Giffey (SPD) bei einem von dem Portal Springer-Pflege des Springer-Medizin-Verlags am Freitag in Berlin ausgerichteten Pflegekongress.

Die Pläne gehören zu ersten Ergebnissen der »Konzertierten Aktion Pflege« der Regierung, die an diesem Montag vorgestellt werden sollen. Diese Kampagne war im vergangenen Sommer gestartet worden. Bis diesen Sommer sollen laut Bundesregierung gemeinsam mit Unternehmen, Gewe...