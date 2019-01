»Ich bin seit meiner Collegezeit solidarisch mit Palästina«

Das Birmingham Civil Rights Institute, BCRI, widerrief seine Entscheidung, Sie mit seinem Menschenrechtspreis zu ehren, nachdem das Birmingham Holocaust Education Center den Vorstand aufgefordert hatte, diese zu überdenken. Andere kritisierten Sie wegen Ihrer Unterstützung der Black Panthers und der Kommunistischen Partei. Im Gegensatz dazu haben mehr als 350 Akademiker spontan die Petition der Organisation »Jewish ­Voice for Peace« unterzeichnet. Wie sehen Sie das?

Ich fühlte mich durch den Shuttleworth-Preis meiner Geburtsstadt sehr geehrt. Ich kannte Fred Shuttlesworth, weil ich mit seiner Tochter Patricia zur Schule ging. Doch dann rief mich jemand vom BCRI kurz vor Veröffentlichung der Entscheidung am 5. Januar an und las mir die Erklärung vor. Als ich um konkretere Gründe für die Rücknahme des Preises bat, bekam ich nur eine abstrakte Antwort. So etwas wie »Es hat mit Ihren Veröffentlichungen zu tun«. Später hörte ich von einem Artikel im Magazin So...