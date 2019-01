»Behörden müssen ihre Ermessensspielräume nutzen«

Am 7. Januar wurden zum wiederholten Mal Flüchtlinge von München aus nach Afghanistan abgeschoben. Gegen diese Praxis demonstrierten am Montag etwa 600 Menschen in Würzburg unter dem Motto »Stoppt die Abschiebungen unserer Freunde«. Wer beteiligte sich daran?

Wir als Bayerischer Flüchtlingsrat unterstützen solchen Protest. Zu der genannten Demo hatten unter anderem Studierende des Projektes »UNI-Schule« aufgerufen, die Deutschunterricht für Geflüchtete geben. Wir haben aktuell Berichte von Lebenspartnern, Mitschülern und Freunden von jungen Afghanen erhalten, die uns angesichts der hinter den Abschiebungen stehenden Schicksale fassungslos machen. So wurde am 7. Januar etwa der 23jährige Fawad P. aus Lohr am Main abgeschoben, der seit mehr als drei Jahren in Deutschland lebte. Er arbeitete in einem Imbiss, bis ihm die Arbeitserlaubnis entzogen wurde. Diverse Anträge auf eine erneute Erlaubnis blieben erfolglos. Fawad spielte im hiesigen Fußballverein, hatt...