Pflege ist »sozialwidrig«

Wenn Reiche Steuern in Milliardenhöhe hinterziehen, schaut der Staat am liebsten weg. Doch wehe, wenn Arme sich nicht zu jedweden Bedingungen dem Arbeitsmarkt unterwerfen. Im niedersächsischen Landkreis Osterholz hatte eine Hartz-IV-Aufstockerin ihren Job aufgegeben, um ihre schwerbehinderte Mutter zu pflegen. Das Jobcenter stufte dies als »sozialwidriges Verhalten« ein. Zur Strafe forderte es Leistungen für fast zwei Jahre zurück und drangsalierte die 38jährige mit zwei Sanktionen zu 30 und 60 Prozent. Fünf Jahre lang kämpfte die Frau dagegen. Das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen hob nun die fünfstellige Rückforderung auf. Darüber informierte die frühere Jobcentermitarbeiterin Inge Hannemann (Die Linke) unter Verweis auf eine Gerichtsmitteilung. »Ein Einzelfall ist das nicht, das ist gängige Praxis«, sagte Hannemann am Dienstag im Gespräch mit jW.

