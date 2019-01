Darauf ein Glas Milch!

Die nicht besonders große Bühne des Berliner ­Ensem­bles, des Brecht-Theaters am Schiffbauerdamm, ist übervoll. Vor allem dank eines riesigen, hölzernen Fernrohrs, das justiert werden kann und begehbar ist. Der Bühnenbildner Aleksandar Denic, in den letzten Jahren vielleicht wichtigster Arbeitspartner des Regisseurs Frank Castorf, hat sie für die Inszenierung von Brechts »Leben des Galilei« eingerichtet, das in dieser Fassung »Galileo Galilei. Das Theater und die Pest« heißt. Der neue Titel wurde wohl nicht ohne Grund gewählt, war doch Castorfs »Baal« 2015, gespickt mit Fremdtexten und assoziationsreich erweitert wie bei diesem Regisseur üblich, Anlass zum Streit mit den Erben Brechts, die Inszenierung musste nach wenigen Vorstellungen abgesetzt werden. Bei dieser sechsstündigen Premiere am Sonnabend gibt es keinen Skandal.

Bertolt Brecht beginnt die Arbeit an »Leben des Galilei« Ende der dreißiger Jahre im dänischen Exil und unterzieht das Stück bis zu s...