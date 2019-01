Abschied von Adamowicz

In Gdansk ist am Sonnabend der ermordete Bürgermeister Pawel Adamowicz zu Grabe getragen worden. Seit Donnerstag konnten die Bürger Abschied nehmen. 30.000 Menschen hatten in der Nacht zum Freitag bis zu zwei Stunden angestanden, um vor dem im »Europäischen Solidarnosc-Zen­trum« aufgebahrten Sarg des Bürgermeisters vorbeizuziehen. Auf 40.000 schätzte die Polizei die Zahl der Menschen, die am Samstag trotz frostiger Temperaturen auf der Hauptstraße der Gdansker Altstadt vor Großbildschirmen die Beerdigungsmesse verfolgten. Im Inneren der gotischen Marienkirche waren 3.500 Gäste versammelt. Die Bundesrepublik vertraten der frühere Bundespräsident Joachim Gauck und die Bürgermeister der Hansestädte Hamburg und Bremen. Gauck war in der zweiten Reihe gleich hinter den ehemaligen polnischen Präsidenten Lech Walesa, Bronislaw Komorowski und Aleksander Kwasniewski plaziert; für den aktuellen Staatspräsidenten Andrzej Duda fand sich zur Empörung der rechten Presse...