Martin ist ein ziemlich widerlicher Regisseur. Er knechtet seinen Assistenten (Jörg Kleemann), belästigt seine Darsteller mit seinen Selbstzweifeln, nimmt seine Macht mit ins Schlafzimmer. Dort bedrängt er seine Hauptdarstellerin Sabine (Franziska Petri). Wenn sie auf der Bühne steht, ruft er ihr vom Zuschauersaal aus zu: »Dreh dich mal, hüpf mal!« Sie dreht sich und hüpft.

Cornelius Schwalm, der den Unsympathen Martin spielt und die Regie bei »Hotel Auschwitz« führte, erzählt eine Parabel. Die handelt von einem ­abstrakten Auschwitz, einem »­Auschwitz in uns allen«, wie es im Film heißt. Es geht um Mechanismen von Machtausübung und Unterordnung, um Egoisten, die das eigene Fortkommen über das Wohl der Gemeinschaft stellen. Skizziert wird das am Beispiel einer Theatertruppe, die für Proben zu Peter Weiss’ ­Auschwitz-Stück »Die Ermittlung« nach Polen reist, um sich am historischen Ort der Handlung »einzufühlen«.

Für solche Skizzen braucht es allegorische F...