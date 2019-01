Dann stand man in dieser Blase

Mein Fazit vorneweg: Es war ein bisschen wie Märchenstunde am Dienstag abend auf dem Berliner Breitscheidplatz im umgebauten Bauwagen. Setzt euch hin, wartet ab, gleich kommt der Onkel Gysi und liest etwas vor. Der Veranstaltungsort sollte an Straßenblockaden von 1918/19 erinnern. Ein historischer Möbelwagen war für den »Themenwinter 100 Jahre Revolution« aufwendig umgebaut worden, sein Anblick aus der Ferne leicht gewöhnungsbedürftig. Aus ihm quollen vorne und hinten große durchsichtige Kaugummiblasen. Das muss man gesehen haben, das glaubt einem niemand. Die kleinere dieser beiden Blasen war der Eingang. Tja, und da stand man dann in dieser Blase und überlegte, wie dieser Wagen früher ausgesehen haben und genutzt worden sein könnte, kriegte das Bild aber nicht richtig zusammen.

Du guckst nämlich zuerst in eine Röhre, die ist mit Zellophan ausgelegt. Zu der Röhre hinauf führen Stufen, die nach oben hin breiter werden und irgendwie gebogen sind – schwieri...