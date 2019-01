Kritisch reisen: Die ­Kanaren – Inseln der Arbeitslosen

Viele Millionen Deutsche besuchen Jahr für Jahr die Inseln mit dem ewig sommerlichen Klima; und wir bekennen, wir wären auch gern dort. Doch den Einheimischen bringt der Tourismus überraschend wenig. Arbeit gibt es allenfalls zum Billiglohn, über die Hälfte der Einheimischen unter 24 Jahren ist arbeitslos. Manche Lokalpolitiker fürchten sich inzwischen vor sozialen Unruhen. Fehlt wohl nur noch die richtige Farbe für die Weste.

3sat, 20.15

Die Nordstory – Klasse statt Masse

Ein Bauer stellt um auf Bio

Back to Nieselregen: In den vergangenen drei Jahren ist die Zahl der Biobauern in Niedersachsen um knapp 30 Prozent gestiegen. Allerdings zie...