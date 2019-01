Re: Köche unter Dampf

Sterneboykott in der Spitzengastronomie

Sternekoch Matthias Diether hat nach sechs Jahren in einem Berliner Gourmet­restaurant und dem vergeblichen Kampf um einen zweiten Michelin-Stern genug und sucht die nähere Weite. Er will sich in Estland neu erfinden. Die Küchenbrigade serviert dort selbst, unterhält die Gäste und kocht einfach, als wenn 20 Freunde eingeladen wären.

Arte, 19.40

Ein Wunder (1)

Die Erhaltung der Masse

Bei dem italienischen Mafiaboss Molocco wird eine Razzia durchgeführt, dabei entdecken die Polizisten eine Marienstatue, die unaufhörlich Blut weint und sich allen Regeln der Physik zu widersetzen scheint. Für Ministerpräsident Pietromarchi kommt...