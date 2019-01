Volksdroge Alkohol

Heute gibt es ein ziemlich breit gestreutes Angebot an Problemfilmen – wir halten uns lieber an die Fakten. Über 70.000 Menschen sterben in Deutschland jährlich durch Krankheiten, die maßgeblich von Alkoholkonsum verursacht werden. Den Steuereinnahmen von etwa 3,1 Milliarden Euro aus dem Verkauf von Alkohol stehen etwa 40 Milliarden Euro Kosten für die Allgemeinheit gegenüber. Mit Steuererhöhungen, Einschränkungen der Verfügbarkeit oder einem Werbeverbot könnte der Staat gegenlenken. Doch in Deutschland hält dieser sich bei der Reglementierung der Alkoholindustrie eher zurück.

Südafrika zwischen Zauber und Zerrissenheit

