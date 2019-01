Richter, Stegemann, Baumann

Auch vierzig Jahre nach Abschied von Kino und Bildschirm war der 2008 verstorbene Hans Richter zum Feiertagsprogramm wieder im Fernsehen präsent – neben Heinz Rühmann spielte er den petzenden Schüler Rosen in der »Feuerzangenbowle« (1944), und neben Curt Bois gespensterte er als Wegelagerer Jockel im »Spukschloss im Spessart« (1960). Bei letzterem hatte der Schauspieler, der rund 25 Jahre lang als der gewitzte Lausejunge des deutschen Unterhaltungsfilms galt (mit zwölf debütierte er 1931 als Fliegender Hirsch im ersten Erich-Kästner-Film »Emil und die Detektive«), mit der künstlerischen Wiedergutmachung begonnen. In Hamburg und Frankfurt am Main spielte er damals Brecht, Beckett und Ionescu, in Heppenheim gründete er 1974 Festspiele mit künstlerischem Anspruch. Am Sonnabend vor 100 Jahren war er im jetzt zu Potsdam gehörenden Nowawes zur Welt gekommen.

