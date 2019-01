Re: Orban gegen Obdachlose

Wenn Armut bestraft wird

In Orbans Ungarn steht es unter Strafe, auf der Straße zu leben. Dabei haben Tausende keine andere Wahl. Nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen gibt es nur 11.000 Plätze in Notunterkünften – für 30.000 Obdachlose. Und an diesem Beispiel wird auch klar, wozu eigentlich all die neuen Polizeigesetze in unserem zivilen Land gut sein sollen: Sie sind schon repressive Vorbereitung auf die kommende Krise mit ihren absehbaren Verzweiflungsprotesten.

Arte, 19.40 Uhr

Die Affäre Borgward

Für viele Westdeutsche ist die »Isabella« des Automobilherstellers Borgward das erste eigene Auto nach dem Krieg, Borgward sicherte...