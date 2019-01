Wo Klecks die Oma biss

Wenn Nachkommen von DDR-Prominenten ein Enthüllungsbuch verfassen, um etwas aus der Familiengeschichte herauszuschlagen, endet das meist in weinerlicher, zeitgeistgetränkter Sentimentalität. Der Enkel von Margot und Erich Honecker, Roberto Yáñez, durchbricht diese Regel mit seinem Buch »Ich war der letzte Bürger der DDR. Mein Leben als Enkel der Honeckers« (Koautor: Thomas Grimm). Yáñez lebt heute in Chile und muss nicht den Gesslerhut der deutschen Aufarbeitungsindustrie grüßen.

Der Sohn von Sonja, der einzigen Tochter des Ehepaares Honecker, war 15, als die Mauer fiel und seine Großeltern zu Freiwild wurden. Sein Vater Leonardo war 1973 als chilenischer Emigrant in die DDR gekommen, wo Roberto so friedvoll und anregend aufwuchs, wie das allgemein üblich war. Bei der Spartakiade war er im Schwimmen erfolgreich. Das hatte er von seinem Opa, der »ein begeisterter und guter Schwimmer war«. Im »Wendeherbst« zog Robertos Familie nach Chile, wo er in den darau...