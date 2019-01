In Stellung gebracht

US-Präsident Donald Trump hatte seine Entscheidung zum Abzug der US-Truppen aus Syrien nach einem Telefongespräch mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan bekanntgemacht. Man werde sich mit den USA koordinieren, hieß es in Ankara daraufhin. Die Reste des »Islamischen Staates« werde die Türkei »auslöschen«. Ebenso werde man mit den »terroristischen« Gruppen der Kurden verfahren. Seitdem rollen fast ununterbrochen Lastwagen, Schwertransporter und Züge an die türkisch-syrische Grenze, um dort schweres Militärgerät in Stellung zu bringen.

Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar drohte laut Washington Post vom 20. Dezember vergangenen Jahres, man werde die Kurden in deren Schützengräben beerdigen. Die Türkei sieht das syrisch-kurdische Projekt der »Demokratischen Föderation Nordsyrien« als »Gefahr für die nationale Sicherheit«. Um sich militärisch und finanziell Rückendeckung für den angekündigten Waffengang zu sichern, war Akar in das E...