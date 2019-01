Beim Eins-zwei-Tipp geküsst

Es beginnt »Auf einem Bahnsteig«, so der Titel, am Ostkreuz: Männer mit Schiebermützen lehnen an der Wand, es wird geraucht, beim Feierabendbier palavert, Mädchen tuscheln, ziehen in der Telefonzelle den Lippenstift nach, eine Frau packt Einkäufe um, Kinder lungern rum und lauern auf Pfandflaschen, Blicke werden gewechselt, einer springt noch auf den anfahrenden Zug. Alltag in Berlin, 1957. Die stumme dokumentarische Etüde von Kurt Tetzlaff eröffnet einen Reigen studentischer Arbeiten der Hochschule für Film und Fernsehen »Konrad Wolf«, der, auf einer Doppel-DVD sorgfältig ediert, nicht nur tiefe Einblicke in eine weitgehend unbekannte (ost)deutsche Filmgeschichte, sondern auch in ein verschwundenes Land bietet. Im fachkundig verfassten Booklet verweist Ilka Brombach darauf, dass Tetzlaffs Werk mit deutlichen Bezügen zum italienischen Neorealismus für eine neue Art des Erzählens steht, die wenig später den DEFA-Film nachhaltig prägen wird.

