Auf in die »Telemedizin«

Der Vorstandschef der Krankenkasse AOK, Martin Litsch, forderte vergangenen Donnerstag im Interview mit der Bild von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mehr »Reformen« im Krankenhausbereich: »Wir haben zu viele Krankenhäuser, zu viele Betten, zuwenig Spezialisierung.« Ein Viertel der Krankenhäuser sei Litsch zufolge nicht nötig. Vor allem in Ballungszentren wie dem Ruhrgebiet gebe es zu viele Kliniken. Auf dem Lande will Litsch dem jetzt schon akuten Ärztemangel mit »Telemedizin« – also Videosprechstunden – begegnen.

Angesichts des eklatanten Versorgungsnotstandes, steigender Patientenzahlen und dem vieldiskutierten Personalmangel in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen scheinen derartige Wortmeldungen verrückt. Allerdings sind Litschs Äußerungen vor dem Hintergrund der Privatisierung kommunaler Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und der jahrelangen Kostensenkung zu Lasten der Beschäftigten und Patienten nicht einfach eine verschrobene Phanta...