Akrostichon

Zwei Schelme müssen am Werk gewesen sein, subversive Subjekte, Spitzbuben, politisch unsichere Kantonisten. Der ältere und verblichenere von beiden hinterließ unterm Titel »Das Recht des freien Gedankens« folgendes Gedicht:

Halte nicht zurück die Meinung!

Aus dem Herzen in die Welt!

Lass getrost in die Erscheinung

Treten, was dir wohlgefällt.

Strafe kühn das Geistig-Hohle!

*

Mach dich zu der Wahrheit Hort!

Alles dient dem Staat zum Wohle,

Und bei uns heißt die Parole:

Licht und Luft dem freien Wort!

Der jüngere, anonyme und hoffentlich noch lebende setzte es voll Arglist auf die Website der Adolf-Glaßbrenner-Grundschule in der Hagelberger Straße 34. Da steht es nun, als wär’s der Heilige Schulgeist in höchsteigener Person, mit fünf Ausrufezeichen. Doch Obacht! Wem es als hehre Moral des zivilen Gemeinwesens erscheint, gar eine Anleitung zum Glücklichsein, der geht den Schelmen schon auf den Leim. Wie sich zeigen wird.

Sie haben längst erraten: Der tote Sc...