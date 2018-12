Hoppla, schlottert die Pointe

Die Karikatur war in der Malerei der Einbruch der Moderne, der Kunstmarkt hat das bis heute nicht verkraftet. Aber die Zukunft gehört dem kleinen Blatt von F. W. Bernstein, der am Donnerstag nach langer Krankheit im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Bernstein war Zeichner und Dichter, in beidem Meister der Satire, dieser hübschen, ewig jungen Tochter der Revolution.

Mitte der 60er bildete Bernstein mit Robert Gernhardt (1937–2006) und F. K.Waechter (1937–2005) ein Dreigestirn, das mit der WimS alle Druckerzeugnisse der BRD hell überstrahlte. WimS für Welt im Spiegel, eine Beilage der Satirezeitschrift Pardon, Gründungsort der »Neuen Frankfurter Schule«. Deren Wappentier geht auf Bernsteins vorläufig berühmtesten Reim zurück: »Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher (oder: werden später) selber welche«. Gerüchteweise wurde dieses Diktum auf einer Autofahrt zwischen Paris und Colmar für besser befunden als Gernhardts »Die größten Kritiker der Molc...