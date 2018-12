Für Kurzentschlossene

Alle Jahre wieder stehen wir orientierungslos vor riesigen Regalen mit Spielwaren. Hier einige Hinweise auf Unterhaltungsspiele, die bedenkenlos in den Einkaufskorb gelegt werden können, weil sie sowohl pädagogisch als auch unter Berücksichtigung von Faktoren wie Spaß, Kurzweil und Hirnschmalz überzeugen. Vorhang auf!

*

Geister, Geister, Schatzsuchmeister (Brettspiel, Würfel, Strategie), ab 8 Jahren, 2–4 Spieler, Mattel, Kinderspiel des Jahres 2014

Das geniale an diesem Spiel ist: Man spielt nicht wie üblich gegeneinander, so dass früher oder später einer sich als König der Welt (Sieger) aufführt und die anderen betreten zur Seite blicken oder ungehemmt losheulen (ihr Memmen!), nein, hier spielen alle gemeinsam gegen das (zugegeben) tückische Spiel. Wir befinden uns in einem geheimnisumwölkten Haus mit vielen Zimmern und Fluren. Wir blicken darauf aus der Vogelperspektive. Man sollte sehr wach sein! Es gilt, fleißig und unnachgiebig zu würfeln, denn immer...