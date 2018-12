Slow Media

Kennen Sie noch den »Club 2«? Das war eine auch in der BRD ausgestrahlte Diskussionsendung des österreichischen Fernsehens, die manchen Zuschauern deshalb noch in Erinnerung ist, weil ein Auftritt von Nina Hagen vom 9. August 1979 für einen Skandal sorgte und der betreffende Ausschnitt gelegentlich in anderen Sendeformaten wiederholt wird. Die Sängerin veranschaulichte damals unter Verwendung eindeutiger Gesten, wie Frauen über die Stimulation ihrer Klitoris zu einem Orgasmus gelangen könnten. Unvergessen ist zudem eine Sendung ein Jahr zuvor, in der Daniel Cohn-Bendit und Rudi Dutschke sich mit dem Springer-Journalisten Matthias Walden und dem Politikwissenschaftler Kurt Sontheimer über die Folgen der linken Studentenrevolte austauschten – sozusagen die Mutter aller darauf folgenden 68er-Fernsehdebatten. Was die Sendung von anderen TV-Talkshows unterschied, war weniger ihr nicht selten bemerkenswerter Inhalt, als ihre Form. Die von 1976 bis 1995 jeweils...