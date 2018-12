Herr Groll im Volksgarten

Herr Groll und der Dozent saßen auf einer Parkbank beim Theseustempel im Wiener Volksgarten, gleich hinter dem Burgtheater und in Rufweite des Bundeskanzleramts und der Hofburg, der Präsidentschaftskanzlei. Genauer gesagt, saß nur der Dozent, Herr Groll stand mit dem Rollstuhl neben der Bank. Sie waren auf dem Weg ins neu eröffnete »Haus der Geschichte« auf dem Heldenplatz. Der Dozent hatte gehört, dass in dieser offiziellen Geschichtsstätte der Republik schwere Geschichtsklitterung betrieben werde, und Herrn Groll wiederum war zu Ohren gekommen, dass das Haus der Geschichte im zehnten Jahr nach dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention nicht barrierefrei sei. So hatten beide bedeutende Ermittlungen durchzuführen.

Da aber nach Tagen nasskalten und unwirtlichen Wetters die Sonne über der Innenstadt durch den Nebel gebrochen war, genossen die beiden wie viele andere Müßiggänger die unverhoffte Wohltat. Sie blieben aber nicht untätig – sie füttert...