Aber kein Schatten

Die Abschottungspolitik der EU und ihrer Mitgliedsstaaten gegenüber Geflüchteten hat zu einer Aushöhlung des Asylrechts geführt. Die Flucht nach Europa ist für Asylsuchende lebensgefährlich, und das ist vom EU-Grenzregime als Abschreckung so einkalkuliert. In Alexander Bühlers Feature »Sklaverei statt Schlauchboot – Rückkehrer aus Libyen erzählen« (DLF/RBB 2018; Ursendung Di., 19.15 Uhr, DLF und Wdh. So., 14 Uhr, RBB Kulturradio) kommen Menschen aus Côte d’Ivoire zu Wort, die menschenrechtswidrige Zustände in libyschen Gefangenenlagern überlebt haben.

Am Mittwoch morgen folgt ein Mitschnitt eines Lesekreises zum Thema »Klasse und soziale Frage«. Unter dem Motto »Rotten system – rotten world?« geht es um die »Geschichte der Armenfürsorge« (Mi., 8 Uhr, FSK). Speziell wird ein zentraler Satz der »deutschen Leitkultur« analysiert: »Wer arbeitet, soll auch essen.« Gefragt wird, was mit denen ist, die nicht arbeiten.

