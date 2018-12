Der schottische Biologe D’Arcy Wentworth Thompson gilt als Begründer der »Bionik«, obgleich er dieses Kofferwort, bestehend aus »Biologie« und »Technik«, nicht kannte. In seinem Buch »Über Wachstum und Form« (1917) zeigte er an vielen Beispielen die scheinbare Ähnlichkeit von biologischen und mechanischen Strukturen auf. Statt von Bionik, was heute ein Studienfach ist, spricht man auch von Biomimese.

Das erste deutsche Patent im Bereich Bionik wurde 1919 dem Boden- und Pflanzenforscher Raoul Francé für einen »Neuen Streuer« erteilt, den er in Analogie zur Fruchtkapsel einer Mohnpflanze konstruiert hatte. Bekannter ist der Schweizer Ingenieur Georges de Mestral, der sich von Kletten, die im Fell seiner Hunde hängen geblieben waren, zum Klettverschluss inspirieren ließ.

Das erste deutsche U-Boot entwarf übrigens 1772 der Militärschullehrer ­Jacob Praetorius. Es wurde auf der Inselfestung Wilhelmstein im Steinhuder Meer in Analogie zum Hecht gebaut. In diese...