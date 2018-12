Re: Der koschere Cop

Ein Polizist kämpft gegen Judenhass

Antisemitische Straftaten in Frankreich: Samy Ghozlan, den in Frankreich alle nur den koscheren Cop nennen, will nicht tatenlos zusehen. Der ehemalige Polizist ist selbst Jude und wurde mehrfach attackiert. Aus Angst um seine Familie ist er vor fast vier Jahren nach Israel ausgewandert. Aber immer wieder kommt er zurück nach Paris. Hier hat er eine Organisation gegründet, die Antisemitismus erkennen und verfolgen will. Unterstützung bekommt Ghozlan von seinem Freund Hassen Chalghoumi. Der Pariser Imam spricht offen über Antisemitismus unter Frankreichs Muslimen.

Arte, 19.40 Uhr

Geheimnisvolles Mittelmeer (1)

Von Pott...