Anhaltendes Schweigen

Es war, als würde Feuer vom Himmel fallen. Als am 8. Dezember 1988 gegen halb zwei Uhr nachmittags ein Kampfflugzeug der US Air Force bei einem Übungsflug mitten im Remscheider Stadtteil Hasten abstürzte, brach ein Inferno los. Der Militärjet, der kurz zuvor auf dem Militärflughafen Nörvenich bei Köln betankt worden war und 9.000 Liter Kerosin mit sich führte, rammte ein Mehrfamilienhaus in der Stockder Straße und zerschellte schließlich an einem benachbarten Gebäude. Eine 350 Meter lange, glühende Feuerwalze schob sich durch die Straße. Der Pilot Michael Foster und sechs Anwohner waren sofort tot, mehr als fünfzig wurden zum Teil schwer verletzt. Wären zum Zeitpunkt der Katastrophe nicht viele an ihren Arbeitsplätzen gewesen, hätte es wohl noch mehr Tote gegeben.

Der Bodenkampfjet »Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt-II« wurde in den USA ausschließlich dafür entwickelt, 30-Millimeter-Urangeschosse zu verschießen. Diese Munition aus abgereichertem Uran 23...