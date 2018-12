Von Rot auf nichts

Wie politisch kann Lyrik sein, ohne die Dichtkunst an die Politik zu verraten? Die 1982 in Bremen geborene und mit zahlreichen Preisen bedachte Schriftstellerin Nora Bossong gibt in ihrem neuen Gedichtband, ihrem ersten im renommierten Suhrkamp-Verlag, eine beeindruckende Antwort auf diese Frage. »Kreuzzug mit Hund« heißt das vielseitige Werk, das einen großen Bogen spannt, vom Okzident zum Orient, das Sachbearbeiter zu Wort kommen lässt und Naturstimmungen im urbanen Umfeld nachspürt.

Das Buch enthält neun Gedichtzyklen, die auf den ersten Blick nur lose miteinander verbunden sind, die aber dennoch eine innere Verzahnung aufweisen, in thematischer, geographischer und sprachlicher Hinsicht. Es beginnt mit einem Zyklus, der mit »Kurzes Asyl« überschrieben ist, und wenn es ein politisches Reizwort in den vergangenen Jahren gegeben hat, dann eben jenes, das vom Schutz handelt, der Menschen zuteil wird, die auf der Flucht sind vor Krieg, Hunger und Repression...