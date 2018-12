Wahre Tierrechte (52): Knack die Nuss, ’Cevap’ ’ci’ci!

»Bitte nicht wieder aufregen! Bitte, bitte nicht!« betete Jochen insgeheim, obwohl er beten eigentlich nicht in seinem Portefeuille hatte. Bah, auch so eine Weitwichserformulierung, dachte er: im Portefeuille haben. Das sollte keinen Platz in seinem Repertoire finden! Halb lachte Jochen, halb schüttelte er sich.

Andreas schien ganz in sich selbst eingegossen; jedenfalls ließ er sich nicht stoppen. »Du kannst blind sein vor Hass, blind vor Wut, blind vor Dummheit, blind vor Eifer, blind vor allem möglichen, sogar blind vor Liebe. Und wenn dich jemand das klar erkennen lässt, macht er dich sehend oder, wenn du schon mal geradeaus kucken konntest und es nur verdaddelt und verklüngelt hast, eben wieder sehen. Und der Lahme? Der ist bewegungsunfähig bis zur Katatonie, also auch im Kopf und vor allem gefühlsmäßi...