Geeint gegen imperialistische Kriege

In den Marxistischen Blättern wird die strategische Ausrichtung der Friedensbewegung diskutiert. Karl-Heinz Peil trägt in seinem einleitenden Beitrag »gemeinsame und unterschiedliche Positionen« zusammen. Kontroversen gebe es in der Einschätzung der russischen Außenpolitik. Vor allem in der Partei Die Linke werde eine Äquidistanz zu Moskau und zur NATO gehegt, die sich auf dem letzten Parteitag manifestiert habe, bei dem ein Antrag, »der eine gute Nachbarschaft zu Russland sowie die Aufhebung der antirussischen EU-Sanktionen forderte, keine Mehrheit fand«. Wolfgang Gehrcke und Christiane Reimann argumentieren hingegen: »Russland ist Partner, nicht Gegner der Friedensbewegung«.

Peil erklärt, der Krieg des Westens gegen Syrien wird auch von den Medien flankiert. Selbst in Teilen der Friedensbewegung gebe es »Anhänger« des Mythos eines angeblich »...