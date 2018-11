Einen wunderschönen guten Morgen! Der A. C. Deportivo Lara aus Barquisimeto gewann am Sonntag das Finalrückspiel des venezolanischen Torneo Clausura bei Deportivo La Guaira F. C. mit 1:0 und krönte sich so zum neuen Meister des Clausura. Zu verdanken ist der Erfolg zu großen Teilen dem ehemaligen Juniorennationalspieler Jesús Isaac Hernández Córdova, der sich in den allerletzten Spielsekunden für ein Geschenk des Torhüters Carlos Olses bedankte und zum Meistertor einschoss. Der gerade volljährig gewordene Olses hatte bei einem Rückpass über den Ball getreten und sich so selbst getunnelt. Schafft auch nicht jeder.

Deportivo Lara kickt nun in zwei Finals gegen den Aperturameister (Herbstmeister) Zamora FC um das »Campeonato Absoluto«. Das Hinspiel findet diesen Sonntag in Barquisimeto statt, das Rückspiel am 5. Dezember im Estadio Agustín Tovar von Barinas. Für Lara wäre es nach dem Titel von 2011/12 die zweite venezolanische Meisterschaft. Für die Copa Lib...