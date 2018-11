Rechte im Scheinwerferlicht

Während die AfD mit dem Einzug in den hessischen Landtag im vergangenen Monat nun in allen Landesparlamenten der BRD vertreten ist, steigen parallel die Zahlen von Opfern rechter Gewalt an. So kurz, so dramatisch. Über die Frage, wie dem auf Straßen und in Parlamenten unübersehbaren Erstarken der extremen Rechten begegnet werden kann, diskutierten am Dienstag abend in Berlin Autoren, Journalisten und eine Politikerin. Geladen hatte der Berliner Schriftstellerverband, um »über den Umgang mit einem neuen/alten Phänomen« zu sprechen, wie es in der Einladung hieß. Neben Vertretern der schreibenden Zunft war Martina Renner zu Gast. Als Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke für antifaschistische Politik trat sie in jüngerer Vergangenheit regelmäßig medial in Erscheinung, etwa im Nachklang zu den rechten Ausschreitungen in Chemnitz.

Renner argumentierte, dass niemand mit einem Neonazi reden müsse, um hinter dessen Absichten zu kommen. Diese seien hinlä...