»Es handelt sich um einen skandalösen Akt der Zensur«

Die Technische Universität (TU) Hamburg-Harburg hat das Aufhängen eines Plakats des Gesprächskreises »Dialektik und Materialismus« verboten. Darauf war eine Veranstaltung an diesem Freitag und Samstag mit Christian Jooß angekündigt worden, Thema: »Selbstorganisation der Materie. Zur Rolle der dialektischen materialistischen Methode und Weltanschauung in der Herausbildung einer Entwicklungstheorie der Materie«. Worum geht es in der Veranstaltung?

Der Göttinger Physiker Christian Jooß vertritt in seinem 2017 publizierten Buch »Selbstorganisation der Materie« die These, dass sich die Physik derzeit in einer Krise befindet. Das macht er an Diskussionen über die »Urknalltheorie« oder an der Suche nach einer »Weltformel« fest. Die Ursachen hierfür sieht er unter anderem im Fehlen eines materialistisch-dialektischen Denkens.

Wie erklären Sie sich das Verbot des Plakats?

Die Begründung erfolgte zunächst mündlich. Unter Verweis auf den Anschlag vom 11. September w...