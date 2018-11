Hetze und Angstmache

Wer vor den jüngsten Zwischenwahlen in den USA auf die veröffentlichten Umfrageergebnisse vertraute, musste annehmen, dass es am 6. November zu einem »politischen Erdbeben« kommen würde. In den Medien erzählten die Reporter geradezu atemlos ihre Geschichten über die zu erwartende »blaue Welle« der Siege von Kandidatinnen und Kandidaten der Demokratischen Partei. Deren politische Symbolfarbe Blau steht traditionell im Gegensatz zum Rot der Republikanischen Partei. Für die Medienmacher schien die Welle des Übergangs der Mehrheit der republikanischen Mandate von Senat und Repräsentantenhaus zu ihren Gegnern der Demokratischen Partei so gut wie sicher.

Wer sich diese optimistische Vorausschau auf den Ausgang der Zwischenwahlen leichtfertig zu eigen machte, hätte nur noch einmal genau auf die Präsidentschaftswahlen von 2016 zurückblicken müssen, um eines besseren belehrt zu werden. Denn die damals wie selbstverständlich auf einen Sieg der demokratischen Kandid...