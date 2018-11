Die Welt vor der Entscheidung

Walter Müller, ein sozialdemokratischer Gewerkschaftsfunktionär aus Breslau, veröffentlichte 1930 im Berliner Malik-Verlag das Buch »Wenn wir 1918 … Eine realpolitische Utopie«. Die erste Auflage betrug 12.000 Exemplare. Müller schildert in dem Band eine Parallelweltgeschichte, in der die Novemberrevolution von 1918 bis zum vollständigen Sieg der Sozialisten erfolgreich war. Beginnend mit echten und mit fiktiven Meldungen zur Novemberrevolution im sozialdemokratischen Vorwärts (»Noske in Kiel von roten Matrosen festgenommen! Ebert im Flugzeug nach Holland entflohen! Nieder mit den Reformisten! Hoch die soziale Revolution!«) entwickelt er in einer Folge von angeblichen Leitartikeln zwischen 1918 und 1929 das Bild einer weltweit siegreichen sozialistischen Bewegung.

Müller wurde 1933 von den Nazis ermordet, sein Buch nach 1945 zunächst nicht wieder veröffentlicht. Erst 2003 erschien ein Nachdruck im BS-Verlag Rostock mit einem Nachwort der Historikerin Dori...