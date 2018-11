»Ankara verletzt internationales Recht«

Soldaten der Türkei greifen erneut den Norden Syriens an – ausgerechnet Kobani, arabisch Ain Al-Arab. Das ist jener Kanton im kurdischen Autonomiegebiet, den die Volksverteidigungseinheiten YPG Ende Januar 2015 von der Belagerung des »Islamischen Staates« befreit hatten. Wie ist die Lage aktuell?

Seit dem 28. Oktober bombardiert die türkische Armee diese Region in Nordsyrien, die unter kurdischer Selbstverwaltung steht. Die Soldaten der Türkei hatten die Grenze teilweise überschritten. Bei den bisherigen Angriffen auf die Stadt Kobani und die nahe gelegene Kleinstadt Gire Sipi (arabisch Tel Abjad, jW) gab es mehrere Verletzte und Tote. Nach meiner Kenntnis wurden am Montag ein Kind und ein Kämpfer der YPG getötet; zwei Journalisten der in Rojava ansässigen Nachrichtenagentur Anha wurden in den vergangenen Tagen verletzt.

Die Bevölkerung zieht sich zunächst aus der Grenzregion zurück, Selbstverteidigungseinheiten haben dort Stellung bezogen. Bürgerinnen un...