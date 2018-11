Warnungen vor Nachahmungstaten

An diesem Sonntag vor sieben Jahren wurden die untergetauchten Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot in einem ausgebrannten Wohnmobil in Eisenach aufgefunden. Der mutmaßliche Doppelselbstmord am 4. November 2011 führte zur Aufdeckung des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) – und zur Teilaufklärung einer bundesweiten Mord- und Anschlagsserie, deren Überlebende und Hinterbliebene immer noch darauf warten, dass das im Februar 2012 abgegebene Versprechen der Bundeskanzlerin eingelöst wird. »Wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Daran arbeiten alle zuständigen Behörden in Bund und Ländern mit Hochdruck«, hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) seinerzeit auf der zentralen Gedenkfeier in Berlin gesagt. Der erste Mord lag da schon elfeinhalb Jahre zurück.

Anwälte von Opferangehörigen und antirassistische Initiativen warnen aktuell vor Nachahmungstaten,...