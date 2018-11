Eine sehr große Ausnahme

Diesen Freitag erscheint im Reclam-Verlag der Band »Friedensutopien und Hundepolitik« mit ausgewählten Schriften und Reden von Rosa Luxemburg. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag das Nachwort des Schriftstellers Dietmar Dath. (jW)

Wenn Rosa Luxemburg sich dafür entschieden hätte, als gewerbsmäßige Verfasserin zeitkritischer Analysen, als Satirikerin und Pamphletistin (also als das, was es gab, bevor es Blogs gab und »Influencer«) ihre Zeit zur Rechenschaft zu ziehen, wäre den meinungsbildenden Eliten ihrer Epoche schnell deutlich gewesen, dass hier eine Stimme sich äußerte, die es an Beredsamkeit und Feuer mit den originellsten und elegantesten Kollegen aufnehmen konnte, mit dem Österreicher Karl Kraus etwa, dem Franzosen Anatole France oder dem Amerikaner Mark Twain. Ihr Text über Tolstoi von 1908 zum Beispiel steht der Sprache seines Gegenstands in nichts nach (was man von universitärer Literaturkunde und literat...