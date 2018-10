Der englische Rasen

Ich habe den Faden verloren. Wie hieß die Geschichte? Der Junge. Die Geliebte. Das satte Grün. Während ich den Rasen mähte, räkelte sie sich lasziv auf dem Sofa und wurde vom Nachmittagsprogramm latent angemüllt. Ich liebte sie.

Es war ein heißer Sommertag in den Schulferien, und das Geschehen spielt in den achtziger Jahren. Ich trug eine ausgeblichene Jeans und ein verwaschenes, hellblaues T-Shirt. Meine Freunde waren sämtlich in eine Freizeit gefahren, irgendwo in Südtirol, es schien, als gäbe es in diesem Dorf nur noch sie und mich. Ich werde nie mit einer Wimbledonsiegerin schlafen, und ich werde nie eine Schauspielerin heiraten, dachte ich, während die Talking Heads durch mein tragbares Abspielgerät sangen, dessen Kopfhörer mir wie Micky-Maus-Ohren auf dem Kopf saßen, aber vielleicht heirate ich einmal diese Sofakatze.

Der Rasen stand hoch. Es war mühsam, den Mäher durchs Gras zu schieben. Die Rasenfläche schien riesig; die Nachbarn hatten vor einem ...