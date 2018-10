Naia und der Ursprung der Besiedlung Amerikas

Eine ganz frische Doku aus den USA: Vor rund 13.000 Jahren stürzte im heutigen Bundesstaat Yucatán in Mexiko ein Mädchen auf den Grund einer tiefen Höhle. Einige Jahrtausende später flutete das Meer die Grotte. 2007 fanden Taucher das Skelett der jungen Frau, die sie Naia tauften. Auf dem Boden der riesigen Grotte lagen über 20 Skelette von längst ausgestorbenen eiszeitlichen Lebewesen. So einen Fund hatte es noch nie gegeben. Naias Skelett ist das älteste, das jemals in den Amerikas gefunden wurde. Die Doku versucht dementsprechend die Frage zu beantworten, wie und wann die ersten Menschen ankamen. Was immer die Frage impliziert, was sie alles noch hätten erreichen können, wenn sie nicht von e...