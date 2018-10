Kirche ohne Sonderrecht

Um es vorwegzunehmen: Die Kirchen müssen auch in Zukunft keine Atheisten als Priester einstellen. Doch die mehr als eine Million Beschäftigten, die als Pflege- und Reinigungskräfte, Ärzte oder Sozialarbeiter bei den Kirchen und ihren Wohlfahrtsverbänden Diakonie und Caritas arbeiten, dürfen nicht mehr wegen fehlender Konfessionszugehörigkeit diskriminiert werden. Das besagt ein am Donnerstag nachmittag ergangenes Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts. Die Sozialpädagogin Vera Egenberger hatte mit gewerkschaftlicher Unterstützung durch alle Instanzen dagegen geklagt, dass ihr eine Projektstelle beim Diakonischen Werk für Diakonie und Entwicklung verweigert wurde, weil sie nicht Mitglied der evangelischen Kirche ist. Der Europäische Gerichtshof und in der Folge nun auch das Bundesarbeitsgericht haben ihr Recht gegeben.

